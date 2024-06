ACABOU

Professores da Ufba decidem pelo fim da greve

Os professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) decidiram pelo fim da greve, no fim da tarde desta quarta-feira (26). A categoria se reuniu em assembleia para votar se continuaria com a mobilização e terminou com apenas um voto contrário e duas abstenções.

A categoria iniciou a greve em 29 de abril e, desde então, fez sucessivas votações sobre o retorno das aulas. As principais reivindicações são: reajuste salarial 2024, reestruturação das carreiras do Magistério Superior e Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e recomposição orçamentária das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

Fim em todo país

Em comunicado, a entidade diz que, apesar de as propostas apresentadas pelo governo não atenderem “adequadamente ao conteúdo de nossas justas demandas”, o movimento será encerrado. No entanto, acrescenta, os termos “refletem avanços que só foram possíveis graças à força do movimento paredista. Para além do que já conquistamos, nos últimos retornos que tivemos do governo federal, a conjuntura aponta para os limites desse processo negocial”.