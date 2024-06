EDUCAÇÃO

Greve na Ufba é mantida após assembleia com os professores nesta terça (18)

Os docentes irão se reunir no dia 26 de junho para uma nova votação do encerramento do movimento

Yasmin Oliveira

Publicado em 18 de junho de 2024 às 20:28

A votação ocorreu após três horas de reunião Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) aprovaram a manutenção da greve durante assembleia nesta terça-feira (18). A reunião teve início às 14h no Salão Nobre da Reitoria da Ufba e os docentes devem se reunir novamente no dia 26 de junho para uma nova votação do indicativo de encerramento do movimento.

Com praticamente todas as cadeiras lotadas, a votação encerrou com 263 votos a favor da manutenção da greve e 139 favoráveis ao encerramento imediato. A greve dos professores por recomposição salarial e orçamentária das universidades está se aproximando do marco de dois meses, ela foi instaurada no dia 29 de abril.

A assembleia trouxe informes para os professores presentes de forma presencial e remota, no caso dos docentes de Vitória da Conquista, e discutiu duas propostas: a saída imediata da greve, com retorno às aulas no dia 26 de junho e a manutenção da greve, com indicativo de encerramento do movimento a ser discutido em nova Assembleia Geral no dia 26 de junho.

As defesas das propostas trouxeram um debate acirrado entre os dois lados, com direito à vaias e aplausos dependendo do posicionamento tomado. Os estudantes também estiveram presentes na assembleia e, da mesma forma que os professores, estavam em lados diferentes das discussões.

O Diretório Central dos Estudantes da Ufba (DCE) se posicionou a favor do encerramento da greve para que a universidade voltasse a ser utilizada pelos estudantes, enquanto outros, que se posicionavam contra o fim da greve, se manifestaram com uma corrente humana em frente à mesa da Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub), o que causou um intervalo de 15 minutos para que a situação se normalizasse na assembleia.

Estudantes se manifestaram contra o fim da greve com uma corrente humana Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Após os discursos em defesa das propostas, a votação foi aberta e aprovou em unanimidade uma moção de repúdio a aprovação em urgência do PL 1904 que equipara o aborto ao crime de homicídio. A segunda votação aprovou a manutenção da greve e assembleia no dia 26 às 14h com indicativo de saída da greve junto ao comando de greve nacional e as outras 60 universidades em greve.

Em acordos assinados entre Governo e Proifes, houve a conquista do aumento do auxílio alimentação; reajuste de 9% para 2025 e 3,5% para 2026 e melhorias na carreira. No momento, mais de 50 universidades federais, em todo o país, estão em greve. Como as universidades são autônomas, o resultado da Assembleia de hoje diz respeito apenas a UFBA, não interferindo no movimento em outras instituições.

Os serviços das unidades do Restaurante Universitário (RU), bibliotecas e coletivos do Buzufba na universidade continuam na ativa. Além do pagamento dos benefícios ofertados pela Coordenação de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, como Auxílio Alimentação, Auxílio à Pessoa com Necessidade Educativa Especial, Auxílio Creche, Auxílio Moradia, Auxílio Eventual de Saúde, Auxílio Transporte, Programa Permanecer e Programa Bolsa Permanência/MEC. As bolsas de pesquisadores também não foram impactadas, segundo a Ufba.