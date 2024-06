LUTA POR REAJUSTE

Professores da Uneb aprovam indicativo de greve

Sem respostas do governo, professores caminham para uma possível deflagração do movimento

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 10:04

Professores da UNEB aprovam indicativo de greve Crédito: Ascom Aduneb

As quatro universidades estaduais da Bahia: Uneb, Uefs, Uesb e Uesc aprovaram indicativo de greve. Sem respostas do governo, professores caminham para uma possível deflagração do movimento. O indicativo foi aprovado em assembleia geral da Associação dos Docentes da Uneb (Aduneb) realizada na noite de segunda-feira (10).

De acordo com a associação, a deliberação fortalece a construção de uma greve, por tempo indeterminado, caso as representações do Governo do Estado não apresentem negociação satisfatória. Ainda segundo os docentes, a solicitação pela abertura das negociações com o Executivo acontece desde o primeiro mês da gestão do atual governo, quando foi protocolada na Governadoria, SEC, Saeb e Serin a pauta de reivindicações.

Segundo a Coordenação da Aduneb, o reajuste salarial conquistado este ano, de 6,97%, sem retroatividade à data-base da categoria e sem negociação com as representações sindicais, não recompõe nem a inflação de 2023. Mesmo com o citado reajuste, as perdas inflacionárias, desde 2015, superam 34% de perda salarial.

Em reunião em 24 de maio, mesmo dia de uma paralisação acadêmica das universidades estaduais da Bahia, a expectativa do Movimento Docente era o governo apresentar um plano de recomposição salarial, o que não ocorreu. A Aduneb diz que há uma possibilidade de apresentação de proposta de recomposição salarial a ser apresentada pela Saeb no dia 14 de junho.