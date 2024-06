Para tentar encerrar greve de professores, Lula anuncia R$ 5 bilhões para universidades

Em reunião com reitores de universidades e institutos federais nesta segunda-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou investimentos de R$ 5,5 bilhões em obras do PAC para as instituições. A medida é uma tentativa de encerrar a grave dos docentes que já dura mais de um mês em todo o país.

Além dos investimentos, também foram anunciadas as construções de novos campi em todas as regiões do Brasil, incluindo a Bahia. Estão previstos novos unidades nas cidades de Jequié (BA), São Gabriel da Cachoeira (AM), Cidade Ocidental (GO), Rurópolis (PA), Baturité (CE), Sertânia (PE), Ipatinga (MG), São José do Rio Preto (SP) e Caxias do Sul (RS).