Professores da Ufba mantém greve por tempo indeterminado

A votação tratou, em primeiro plano, sobre a proposta encaminhada pelo Governo Federal em mesa de negociação no último dia 15. Foram 199 votos favoráveis e 369 votos contrários à proposição, que estabeleceu ajuste salarial de 0% em 2024, 9% em 2025 e 3,5% em 2026, além do repasse de R$ 347 milhões para as universidades federais. As categorias reivindicam R$ 2,5 bilhões, segundo representantes do setor.