EDUCAÇÃO

Professores de universidades estaduais cancelam reunião para avaliar proposta salarial do governo

Novo encontro está marcado para a próxima segunda-feira (26)

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 18:26

Uneb Crédito: Daniela Rodrigues/ GOVBA

Os sindicatos de docentes das universidades estaduais do estado cancelaram a reunião prevista para ocorrer nesta terça-feira (20), no Cabula. A suspensão do encontro se deu por conta de dúvidas dos professores em relação à proposta de recomposição salarial do governo.

A mobilização conta com as participações da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

De acordo com a Seção Sindical dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb), houve um princípio de reunião com representantes sindicais de todas as instituições pela manhã no campus I, localizado no Cabula, porém foi descontinuada por conta de questionamentos dos professores.

Em função disso, os educadores optaram por realizar uma nova reunião entre os sindicatos na próxima segunda-feira (26), às 10h. No mesmo dia, às 14h30, está agendada uma nova negociação com o governo. Após a reunião com o Estado, os movimentos sindicais de cada instituição vão realizar suas próprias assembleias para chegar a um posicionamento.

As assembleias estão agendadas para acontecerem entre os dias 28 e 30 de agosto. A reunião da Uneb está marcada para a próxima para a próxima quinta-feira (29), no Campus I, às 14h30. Procuradas pelo CORREIO, as outras universidades ainda não tem data e horário definidos.