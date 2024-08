JUSTIÇA

Corregedor vê 'objetivo oculto' do Novo para atacar Moraes e nega investigar seus auxiliares

Partido queria enquadrar os magistrados na esfera disciplinar em razão dos pedidos de Moraes, via Whatsapp, por relatórios do TSE sobre bolsonaristas investigados no Supremo

Estadão

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 18:11

Alexandre de Moraes Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF

O corregedor nacional de Justiça Luís Felipe Salomão frustrou um pedido do partido Novo para investigar a conduta do juiz Airton Vieira, instrutor de gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, e Marco Antônio Martins Vargas, que foi auxiliar da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

A legenda pretendia enquadrar os magistrados na esfera disciplinar em razão dos pedidos de Moraes, via Whatsapp, por relatórios do TSE sobre bolsonaristas investigados no Supremo. A reclamação disciplinar feita pelo partido, no entanto, foi arquivada sumariamente por Salomão.

O corregedor diz que não há "indícios mínimos" de infração funcional nas mensagens trocadas pelos magistrados. "Há mensagens indicativas de diálogo entre o ministro (Moraes) responsável pelo caso e seu juiz auxiliar, e que decorrem, por óbvio, da relação natural entre os magistrados que assessoram ministros das Cortes superiores e a necessidade de obterem orientações sobre a confecção de minutas", sustentou o corregedor.

Para ele, a denúncia do Novo não preenche os requisitos mínimos para ser avaliada e parece "ocultar o seu real objetivo de reexaminar decisões, tecer críticas e exercer pressão em relação a atos" de Moraes, "sob viés midiático".

O corregedor avalia que o partido político questiona pontos que resvalam em atos do ministro do STF, "sob a pecha de imputar condutas" aos juízes auxiliares. Nessa linha, Salomão considerou que o objetivo real da reclamação do Novo, de questionar os atos de Moraes, afasta o caso da alçada do CNJ, que não tem "competência" nem "atribuição hierárquica" sobre os ministros da Corte máxima.

'Dissimulação'

Ao apresentar a reclamação disciplinar ao CNJ, o Novo sustentou que os juízes Airton Vieira e Martins Vargas "agiram para dissimular a origem das ordens" de Moraes e "fazer parecer serem colaborações espontâneas do TSE com o STF, sem provocação ou direcionamento".

A legenda alegou que os magistrados "tinham consciência do caráter ilícito de suas condutas e manifestaram preocupação com as consequências dos atos praticados".

O Novo argumentou ao CNJ que os juízes auxiliares de Moraes teriam violado a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, incidindo em crimes de abuso de autoridade com violação aos deveres dos servidores públicos.

Poder de polícia

Fazendo ecoar as manifestações do STF e de Moraes sobre o caso, Salomão destacou o "poder de polícia" da Justiça eleitoral no período das eleições. Segundo o corregedor, é "totalmente desprovida de amparo" a alegação de que a falta de comunicação oficial para o presidente do TSE - na ocasião o próprio Moraes -, seria indicativo de falta funcional.

"Os atos indicados decorriam do poder de polícia inerente às atribuições da Justiça Eleitoral e tinham, como objetivo, tal como evidenciado nas mensagens apontadas, garantir a lisura do processo eleitoral em curso à época, a partir de conteúdo publicado em redes abertas e replicados com publicidade", anotou