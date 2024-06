INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Programação do desfile de 2 de julho é anunciada pela Prefeitura de Salvador

Cortejo inicia às 09h no Largo da Lapinha; programação vai até o final da tarde

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de junho de 2024 às 21:40

Prefeito Bruno Reis fez anúncio sobre a programação do 2 de Julho em Salvador Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

A Prefeitura de Salvador anunciou na tarde desta terça-feira (18) as atrações do Cortejo Cívico em celebração ao 2 de julho, data que marca a Independência da Bahia em evento realizado no Espaço Cultural da Barroquinha. O evento contará com o desfile cívico, além de concursos de fachadas e de fanfarras pelo percurso.

“Essa é a principal data do nosso estado e quando você enaltece, valoriza, reconhece a história, você as transmite para as gerações presentes e futuras. Temos que fazer que as pessoas tenham amor por essa data e orgulho da nossa terra”, afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Com o tema “2 de Julho: Povo Independente”, as festividades começam no início da manhã e vão até o final da tarde do dia 2. O presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro enfatiza a importância da data para os soteropolitanos.

“É a festa mais importante de Salvador, porque ela consegue ser uma festa cívica, religiosa e pagã simultaneamente e isso não existe lugar nenhum. Nesse ano o 2 de Julho completa 201 anos, então a gente está com uma comemoração reforçando a força do povo nessa data”, disse.

“O cortejo ao 2 de julho é a maior festa cívica do Brasil, tem uma importância gigantesca para a cidade de Salvador e gente está trazendo o conhecimento de fazer uma festa popular, representativa, que leva muita gente para as ruas. Vamos fortalecer a identidade e a história dessa festa e fazer um 2 de julho cada vez mais forte e representativo no Brasil”, relatou o secretário de cultura de Salvador, Pedro Tourinho.

A programação começa às 06h com a Alvorada onde ocorre a tradicional queima de fogos no Largo da Lapinha. Às 07h começa a cerimônia cívica com o hasteamento das bandeiras, com execução do Hino Nacional, seguido pela colocação de flores no monumento do General Labatut, realizado pelas autoridades presentes às 8h10. Depois é realizada a entrega dos carros emblemáticos dos caboclos e a execução do Hino ao 2 de Julho.

O Desfile Cívico começa às 09h, com o cortejo saindo do Largo da Lapinha em direção ao Largo Terreiro de Jesus. Participam da cerimônia os Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, Fanfarras Municipais, Estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, Grupos Populares. Ao longo do percurso, será possível ver a decoração das fachadas que participam da segunda edição do Concurso de Fachadas, realizado pela prefeitura.

Ainda pela manhã ocorre será feita a homenagem aos Heróis da Independência, da Ordem Terceira do Carmo e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ao final da manhã, é feito o recolhimento dos carros emblemáticos dos caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.

Às 13h30 é iniciado o cortejo da Avenida Sete de Setembro, onde será feito o Concurso de Fanfarras e Balizas, às 14h. Em seguida, uma cerimônia cívica será realizada no 2º Distrito Naval, às 15h.

Os carros dos caboclos chegam ao Largo do Campo Grande por volta das 16h, seguido pelo hasteamento das bandeiras por autoridades, execução do Hino Nacional, deposição de coroas de flores no Monumento ao 2 de Julho e o acendimento da Pira do Fogo Simbólico por um atleta a ser escolhido. O dia encerra com a execução do Hino ao 2 de julho.

A programação encerra às 17h30 com o tradicional Encontro de Filarmônicas com Maestro Fred Dantas e participação da Banda de Música da Guarda Municipal, Filarmônica Ambiental de Camaçari, Filarmônica Ribeirinhos do Vale do São Francisco (Xique-Xique), Filarmônica Lyra Ceciliana (Cachoeira), Filarmônica Guerreiros do Sol (Dias D’Ávila) e Oficina de Frevos e Dobrados.