entretenimento

Projeto "Cabriola" promove acesso à cultura e arte para jovens em Salvador

Oficinas e apresentações de teatro serão realizadas até o dia 12 de abril

Publicado em 22 de março de 2024 às 14:12

Crédito: Divulgação/Diney Araújo

O Coletivo DUO apresenta a segunda etapa do projeto "Cabriola: Mediação Cultural Jovens Espectadores". Com acesso gratuito e medidas de acessibilidade, como audiodescrição e língua de sinais, o projeto se propõe a oferecer oficinas de práticas corporais, iniciação musical com foco na musicalidade afro-brasileira, além de uma temporada de espetáculos. O projeto acontece de 20 de março a 12 de abril em bairros do Subúrbio de Salvador, como Plataforma, Praia Grande, Coutos, Fazenda Coutos e São João do Cabrito.

Entre as oficinas oferecidas estão "O Jogo Físico na Cena", que propõe jogos de improvisação e composição física, e "Iniciação Musical com Ênfase nas Musicalidades da Diáspora Africana", que mergulha no universo dos instrumentos musicais africanos e afro-brasileiros.

Além das oficinas, uma temporada de oito apresentações do espetáculo solo "O Barão nas Árvores", com atuação de Marcos Lopes e direção de Guilherme Hunder, será realizada no Centro Cultural Plataforma. Inspirado no realismo fantástico de Ítalo Calvino, o espetáculo conta a história do menino Cosme Chuvasco de Rondó, filho do barão de Rondó, que decide viver nas árvores para nunca mais descer.