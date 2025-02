NOVIDADE

Projeto Cria da Bahia, que reúne iniciativas criativas, chega a Salvador

Para seu primeiro ciclo, o projeto passou por uma rigorosa curadoria que selecionou trinta negócios criativos dentre 179 inscritos

O projeto Cria da Bahia chega a Salvador com uma proposta inovadora, oferecendo um “Ponto de Inventaria” que reúne uma série de iniciativas criativas. O espaço engloba marcas baianas com produtos inovadores, estúdios de podcast, coworking, área cultural, além de ser um local para eventos, treinamentos, reuniões empresariais, aceleração de negócios, mentorias e acesso ao mercado. >

Desenvolvido pela Startei Hub de Inovação, com o apoio do Instituto ACM e patrocínio da Rede Bahia, o Cria tem como missão impulsionar a economia criativa, promovendo um mercado mais inclusivo, impactante e fundamentado em práticas ambientais, sociais e de governança. Para seu primeiro ciclo, o projeto passou por uma rigorosa curadoria que selecionou trinta negócios criativos dentre 179 inscritos.>

Com esse novo espaço, o Cria da Bahia oferece um canal de vendas único para o mercado criativo local, ampliando a rede de atuação empreendedora e focando no crescimento comercial dos negócios baianos da economia criativa.>

O lançamento do Cria da Bahia acontecerá nesta quinta-feira (20), às 18h, com evento exclusivo para convidados. O local funcionará todos os dias da semana, no Shopping Bela Vista, L2, Asa Sul, com horário de funcionamento alinhado ao do centro comercial. >