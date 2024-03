ENDIVIDADOS

Projeto de lei propõe perdão de dívidas de produtores de cacau

Um projeto de lei em tramitação no Senado propõe a anistia das dívidas dos produtores de cacau que sofreram com a crise da década de 1980, causada pela vassoura-de-bruxa. A Associação Nacional dos Produtores de Cacau manifestou em apoio ao projeto.

Pequenos produtores, com propriedades de 5 a 10 hectares, são responsáveis por 90% da produção do fruto no Brasil. Segundo o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 93 mil produtores de cacau no brasil, sendo a maioria de agricultura familiar, com tamanhos médios de propriedades entre 5 a 10 hectares.