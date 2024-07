"FALA PRETA!"

Projeto de Salvador promove a valorização da luta das mulheres negras

A abertura do projeto ocorre no dia 27, às 14h, com a oficina "Fala, Preta!", conduzida por Mel Campos e Antônio Marques, onde serão ensinadas técnicas e estratégias de criação e divulgação de podcasts e videocasts. O objetivo é capacitar os participantes para utilizar mídias específicas como ferramentas de comunicação, educação e marketing, destacando a facilidade de produção e o potencial de alcance desses formatos.

No dia 28 de julho, às 15h, será realizado o programa "Fala, Preta!", apresentado pelas atrizes Denise Correia e Lívia França que contará com a participação das convidadas Laissa Rocha e Mabel Freitas, que compartilharão experiências e conhecimentos sobre o universo feminino negro. O evento também conta com intervenções musicais das musicistas Riane Mascarenhas e Beatriz Sena. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/7iGsAfzqmF.