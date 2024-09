SOLIDARIEDADE

Projeto recebe doações de roupas em Salvador

O projeto Repense Reuse está promovendo uma coleta de roupas usadas em Salvador. A iniciativa, com apoio da Loja Humana e da Prefeitura de Salvador, terá coletores em vários locais da cidade para receber doações.

Os vendáveis vão diretamente para as lojas da Humana Brasil, responsável pelo projeto, nos bairros de Itapuã e Piedade. As lojas funcionam das 9h às 17h30, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 12h aos sábados.

Lá, as doações são precificadas em até 3 reais mais baratas do que o valor original do produto. Os itens custam até 35 reais, facilitando o acesso a roupas de qualidade.