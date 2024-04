EDITAL FAKE

Promotoria aciona Instituto Ação Brasil por divulgação de vagas falsas de emprego na Bahia

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou na terça-feira (9) uma ação civil pública contra o Instituto Ação Brasil em razão da divulgação de falso edital de seleção para vagas de emprego ou formação de cadastro reserva com promessa de contratação dos candidatos aprovados para trabalharem em qualquer um dos 417 municípios do Estado da Bahia.

“Não se têm notícias de alguém que, de fato, assumiu um posto de trabalho em decorrência da participação no referido certame. Ou seja, os candidatos nunca foram convocados. Além disso, as vítimas do engodo sequer tomaram conhecimento do gabarito ou das suas posições na lista de classificados”, afirmou.