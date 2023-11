'Puxador' de bonde de facção é morto pela polícia em Abrantes

Pablio Henrique Barbosa Almeida, 25 anos, conhecido como "Emílio Gaviria", apelido dado em referência ao traficante colombiano Pablo Escobar, foi morto pela polícia durante a Operação Temporal , nesta quarta-feira (29). A ação integrada mira a facção envolvida diretamente com a morte do policial federal Lucas Caribé, em Valéria, em setembro deste ano.

Uma facção envolvida com tráfico de drogas e de armas, e que participou diretamente da morte do policial federal Lucas Caribé, no bairro de Valéria, em setembro, é alvo de uma operação nesta quarta-feira (29). A Operação Temporal conta com as polícias estaduais e Federal.