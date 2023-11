Operação conjunta mira facção que participou de morte de policial federal em Valéria

Uma facção envolvida com tráfico de drogas e de armas, e que participou diretamente da morte do policial federal Lucas Caribé, no bairro de Valéria, em setembro, é alvo de uma operação nesta quarta-feira (29). A Operação Temporal conta com as polícias estaduais e Federal.



Doze mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão estão sendo cumpridos em Salvador e Região Metropolitana. Segundo informações da Polícia Federal, as investigações apontaram que a ordem para invasão do bairro de Valéria que resultou no confronto, partiu de uma liderança da facção que está presa há mais de um ano. O ataque que resultou na morte do policial federal teve a participação de 50 criminosos.