Policial federal morre em megaoperação no bairro de Valéria

Um dos três policiais baleados durante uma megaoperação no bairro de Valéria não resistiu e morreu nesta sexta-feira (15). A vítima trabalhava na Polícia Federal. Dois suspeitos também morreram na troca de tiros. A ação interdita a Estrada do Derba nessa manhã. O policial federal morto foi identificado como Lucas Caribe Monteiro. Ficaram feridos o policial civil Vockton Carvalho e a policial federal Hosannah Carneiro. Não há detalhes sobre estado de saúde dos dois.

Durante uma troca de tiros que aconteceu durante o trabalho de incursões, os três policiais foram atingidos e dois suspeitos foram baleados e morreram no local. Os policiais foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas o PF Lucas não resistiu.

O governador Jerônimo Rodrigues lamentou a morte em entrevista à TV Bahia. "Não vamos dar guarita a esse tipo de atuação na Bahia. Hoje eu quero me solidarizar com a Polícia Federal, que perdeu um homem nessa iniciativa da operação em Valéria. É uma operação em parceria com a Polícia Federal, Militar e Civil. É uma iniciativa da polícia para desmontar essa atuação do crime organizado no estado da Bahia, em parceria com o governo federal", disse ele, que está em Feira de Santana para entrega de viaturas. "A gente não vai abrir mão da nossa segurança e firmeza para que na Bahia não se instale o crime organizado".