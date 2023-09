Sobe para quatro número de suspeitos mortos em megaoperação policial em Salvador

Mais dois suspeitos de envolvimento com crime foram mortos em tiroteios com policial durante uma megaoperação que acontece na região da Estrada do Derba, em Salvador. Ao todo, quatro suspeitos já foram mortos na ação nesta sexta-feira (15). Um policial federal também morreu nas trocas de tiros e outros dois policiais, um civil e um federal, ficaram feridos e estão hospitalizados.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dlegados e investigadores da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) encontraram os dois suspeitos no bairros de Valéria e Rio Sena e trocaram tiros com eles. Feridos, os dois não resistiram e morreram, mesmo sendo socorridos. Com eles, foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, carregadores e munições.