Reforço com 21 policiais do DF desembarca em Salvador após morte de policial federal

Reforço tático aterrissa no aeroporto do Salvador. Crédito: Reprodução/TV Bahia

Por volta das 19h desta sexta-feira (15), agentes especiais da Polícia Federal de Brasília aterrissaram na capital baiana. São mais de vinte homens que integram grupos especiais, como o Grupamento Aéreo e o Comando de Operações Táticas. Também foi enviado pelo Distrito Federal, veículos blindados. As informações são da TV Bahia.



Os agentes decolaram de Brasília em um jato da Polícia Federal, por volta das 17h. Além dos agentes, estavam no voo o diretor-geral substituto da corporação, Gustavo Rocha e o delegado geral. As autoridades se encontraram ainda nesta noite com outras autoridades locais, como o Secretário de Segurança Pública da Bahia.

A reunião definirá os próximos passos da operação policial que começou na madrugada desta sexta-feira. Mais detalhes não foram divulgados.

A reportagem do CORREIO tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e com a Polícia Federal, mas não houve retorno até esta publicação.

Entenda o caso

Na manhã desta sexta-feira (15), policiais civis, federais e militares foram até Valéria cumprir 11 mandados de prisão, mas encontram um bonde de bandidos no caminho que estavam indo até o local enfrentar a facção dominante. A operação faz parte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), um grupo criado no mês passado para combater o crime organizado.

Houve troca de tiros entre os policiais e os criminosos. Após o confronto, quatro foram mortos, incluindo Uélisson Neves Brito, o “Cara Fina”, que integrava o “Baralho do Crime”.