'Cara Fina', rei de espadas do Baralho do Crime, é morto pela polícia

O Rei de Espadas do Baralho do Crime da SSP, Uélisson Neves Brito, o "Cara Fina", foi morto nesta sexta-feira (15), após entrar em confronto com forças federais e estaduais de segurança na região de Valéria, em Salvador. A informação foi repassada pelo secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, durante coletiva.



O criminoso, que integrava uma facção, foi atingido e acabou não resistindo aos ferimentos. Outros três comparsas também atacaram as equipes e terminaram mortos em confrontos. Dois fuzis, duas pistolas, carregadores e munições foram apreendidos.