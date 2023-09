'Mais um episódio lamentável', diz ACM Neto sobre morte de policial federal em Valéria

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, se manifestou nas redes sociais sobre a morte do policial federal Lucas Caribé, morto em confronto com bandidos na manhã desta sexta-feira (15) em Valéria, Salvador. O político prestou solidariedade a todos os policiais que estão atuando contra a criminalidade na Bahia.



"Em mais um episódio lamentável envolvendo a morte de policiais no cumprimento de suas funções, presto minha solidariedade a todos os profissionais de segurança pública da Bahia, especialmente aos integrantes das polícias Militar, Civil e Federal. Que Deus conforte a corporação, amigos e familiares de todos policiais que, diariamente, se arriscam para proteger milhões de baianos", escreveu Neto no X, antigo Twitter.