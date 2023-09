'Não descansarei até encontrar todos responsáveis', diz secretário após morte de policial federal em Salvador

Operação deixou Estrada do Derba fechada por 5h . Crédito: Arisson Marinho/Correio

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou nessa sexta-feira (15), durante entrevista coletiva, que a polícia baiana não vai descansar enquanto não tiver prendido todos os suspeitos pela morte de um policial federal durante uma megaoperação em Valéria, na manhã de hoje. Ele também disse que o confronto aconteceu quando os policiais se depararam com "um bonde" quando iam iniciar a operação, que buscava prender onze alvos.



"A gente se solidariza totalmente com a família, que perdeu um ente querido, um policial. Nos solidarizamos também e desejemos rápida recuperação aos outros dois policiais feridos", iniciou Werner. "Estávamos realizando uma operação na Valéria, numa região conflagrada, em disputa. Infelizmente fazendo enfrentamento à criminalidade, diga-se de passagem, acabamos por ter uma situação onde um dos nossos policiais federais que estava envolvido na situação e acabou por falecer em confronto com criminosos. As ações continuaram e a partir dos eventos que se desdobraram, quatro bandidos foram mortos, mais dois fuzis apreendidos e mais duas pistolas", explicou.

O secretário pediu também apoio da população e da imprensa nesse momento. "Não pararemos, não descansarei, até encontrarmos todos os responsáveis por esse crime fatal. Continuamos realizando operações de segurança e policiamento ostensivo na área. Convoco a população a nos ajudar de forma anônima através do Disque Denúncia ou do 190", disse.

Wener afirmou que as facções criminosas são um fenômeno nacional, mas a polícia baiana não vai permitir que tomem conta do estado. "Um dos criminosos que estavam no confronto é um altamente periculoso, que integrava o Baralho do Crime, era o Rei de Espadas. Outros que ainda estão sendo procurados, até por questão estratégica não fazemos a divulgação dos nomes, mas queria deixar essa mensagem. Não iremos descansar, continuaremos com enfrentamento que tem que ser feito contra o crime. contra as facções que são responsáveis pela morte violenta no estado", finalizou.

O superintendente da PF na Bahia, delegado Flávio Albergaria, afirmou que a ação conjunta era para "Estamos prestando todo apoio e solidariedade à família do colega que infelizmente morreu. Não iremos descansar, a PF está empregando todos recursos humano e tecnológicos para fazer enfrentamento a esses grupos criminosos na Bahia. Não vamos recuar, a ação prossegue, não vamos descansar enquanto não dermos uma reposta bem contundente a esses grupos criminosos que estão atuando na Bahia".

A operação, conjunta entre as polícais Civil, Militar e Federal, estava marcada para começar nessa madrugada. Segundo apuração, a ação focava a facção Katiara, mas quando os policiais chegaram se depararam com bandidos ligados à facção BDM, que estavam indo tentar retomar controle da área. Os policiais reagiram e trocaram tiros com os bandidos, que estavam fortemente armados com fuzis e até granadas.

Na ação, quatro suspeitos foram mortos, além do agente da PF. Outros dois policiais ficaram feridos.

Policiais atingidos

Um dos três policiais baleados durante uma megaoperação no bairro de Valéria não resistiu e morreu nesta sexta-feira (15). A vítima trabalhava na Polícia Federal. Até agora, quatro suspeitos também morreram em troca de tiros durante a operação. A ação interdita a Estrada do Derba nessa manhã.

O policial federal morto foi identificado como Lucas Caribé Monteiro de Almeida. Ficaram feridos o policial civil Vockton Carvalho e policial federal Hosannah Carneiro.