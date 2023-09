Estrada do Derba é liberada após mais de 5h; delegada fala em 'emboscada' a policiais

Operação deixou Estrada do Derba fechada por 5h . Crédito: Arisson Marinho/Correio

A Estrada do Derba foi liberada após mais de 5h, nesta sexta-feira (15), depois de uma interdição por conta de uma megaoperação policial. A delegada Glória Isabel Ramos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que o ocorrido começou com uma "emboscada" aos policiais, mas não deu mais detalhes.



"Em média, informação que chegou, que são 40 homens que armaram essa emboscada para polícia. Os detalhes não podemos passar porque não estávamos na hora", acrescentou ela, que comandou o trabalho do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) no local.

Ela disse que a via foi liberada porque o trabalho do Silc e a perícia já foram concluídos no local. A Operação Fauda continua. "As equipes seguem na rua tentando localizar os autores desse caso que aconteceu na madrugada de hoje", disse.

Na ação, um policial federal foi morto e dois policiais, um federal e um civil, ficaram feridos. Quatro suspeitos foram mortos pela polícia. "Um dos resistentes é Wellison Brito, foi identificado agora. Esses bandidos estavam cheios de munições, fartas, e já estão sendo levadas para perícia", disse ela.

Estado dos policiais

O agente da PF Lucas Monteiro Caribé foi morto nesta manhã. Além dele, ficaram feridos um colega da PF identificado como Hosannah Caria Carneiro e um investigador da Polícia Civil, Hosannah Caria Carneiro. Todos foram socorridos ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O corpo de Lucas foi removido ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, do Departamento de Polícia Técnica, onde passará por perícia, informou a Polícia Civil. Já Hosannah teve alta do HGE.