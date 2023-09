Policial ferido com estilhaços de granada durante megaoperação em Valéria passará por cirurgia no olho

Megaoperação fechou Estrada do Derba. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O investigador da Polícia Civil Vockton Carvalho Freire segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE) e vai passar por uma cirurgia no olho depois de ser atingido por estilhaços de granada durante uma megaoperação no bairro de Valéria, nesta sexta-feira (15). Um agente da Polícia Federal morreu na ação e outro PF ficou ferido. Quatro suspeitos foram mortos.



Segundo a Polícia Civil, o investigador ferido e sua família são acompanhados pelo Gabinete da Delegada-Geral e do Departamento de Gestão de Pessoas, Saúde e Valorização Profissional da Polícia Civil (DPSV).

Já Hosannah Caria Carneiro, da Polícia Federal, também foi socorrido ao HGE, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. O colega dele, Lucas Caribé Monteiro de Almeida, que era agente do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da PF, chegou a ser levado ao hospital, mas chegou à unidade sem vida. O corpo de Lucas está no Instituto Médico Legal (IML) e vai passar por perícia.

Segundo a polícia, a investigação do caso foi assumida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Megaoperação

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, lamentou a morte de Lucas. "Caribé era um irmão", escreveu Werner. Faremos tudo o que estiver ao alcance para levar os responsáveis à Justiça. Manter a serenidade e adotar todas as ações necessárias para chegar aos responsáveis", acrescentou. "Deus o receba e conforte sua família e amigos neste momento!".

A Polícia Militar também divulgou nota lamentando a morte. "A PMBA se solidariza com a dor da família, instituição, amigos e companheiros de profissão de Caribé", diz texto publicado nas redes sociais.

As equipes das polícias Civil, Militar e Federal continuam na região. Além do policial federal morto, outros dois policiais ficaram feridos. Quatro suspeitos de envolvimento com crime foram mortos na ação.

A Estrada do Derba foi liberada após mais de 5h interditada por conta da megaoperação. A delegada Glória Isabel Ramos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que o ocorrido começou com uma "emboscada" aos policiais, mas não deu mais detalhes.

"Em média, informação que chegou, que são 40 homens que armaram essa emboscada para polícia. Os detalhes não podemos passar porque não estávamos na hora", acrescentou ela, que comandou o trabalho do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) no local.