Familiares e amigos de farda se despedem do policial federal morto em Valéria

Familiares e colegas de farda de Lucas Caribé Monteiro de Almeida prestaram as últimas homenagens ao agente da Polícia Federal na tarde desta sexta-feira (15), durante velório e cerimônia de cremação, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O policial foi morto com um tiro no rosto em meio a um operação da Força Integrada de Combate ao Crime Orgânico (Ficco), no bairro de Valéria, na manhã de hoje.



As despedidas na primeira sala do cemitério começaram às 14h, quando uma mulher chegou ao local, aos prantos, amparada uma amiga. Não há detalhes sobre a identidade da mulher. Abalados, os familiares decidiram não conversar com a imprensa.