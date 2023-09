Linhas de ônibus são desviadas após operação policial em Valéria

Quase vinte linhas de ônibus tiveram o funcionamento afetado nesta sexta-feira (15) por conta de uma operação policial no bairro de Valéria, em Salvador. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB), os ônibus não estão circulando até o final de linha do bairro. Os motoristas estão indo até a rua da Matriz e retornam.



De acordo com a SEMOB, estas linhas foram impactadas pela operação policial:



Vista Alegre–Pituba (1534), Vista Alegre/Hospital do Subúrbio–Estação Pirajá (1555), Paripe–Pituba (1611), Rodoviária–Paripe (1611-04), Paripe–Iguatemi (1611-06), Paripe–Aeroporto via Cajazeiras (1625), Fazenda Coutos/Vista Alegre–Aeroporto via Cajazeiras (1625-01), Estação Pirajá–Hospital do Subúrbio (1629), Hospital do Subúrbio–Estação Pirajá (1629-01), Morada da Lagoa–Estação Pirajá (1629-03), Fazenda Coutos–Pituba (1643), Fazenda Coutos–Pituba (1643-02), Base Naval/São Thomé–Pituba (1644), Paripe–Aeroporto (1653), Paripe–Aeroporto (1653-01), Paripe–Aeroporto (1653-03), Base Naval–Campo Grande (1661), Tubarão/Lagoa Da Paixão–Estação Pirajá (1666) e Tubarão/Lagoa Da Paixão–Estação Pirajá (1666-01)