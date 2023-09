Mais de cinco mil estudantes estão sem aulas devido a operação policial em Valéria

Nesta sexta-feira (15), devido a sensação de insegurança na região em que ocorre a operação policial as escolas municipais da região do Subúrbio suspenderam as atividades, segundo a Secretaria Municipal da Educação (SMED). Atualmente, 5.864 alunos estão sem aula.



De acordo com a SMED, as escolas municipais Professora Olga Mettig, Agripiniano de Barros, Manuel Henrique da Silva Barrada, Paulo Mendes de Aguiar, Senador Antônio Carlos Peixoto Esther Félix da Silva, Fazenda Coutos, Sto. Antonio das Malvinas, Professor Antonio Pithon Pinto, Graciliano Ramos, Ítalo Gaudenzi, Darcy Ribeiro, Escolab 360, Cmeis Abdias Nascimento, Educar é Viver e Paulo Bispo Braz, estão com as atividades suspensas.