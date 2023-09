Ação desastrosa culminou na morte de policial federal em Salvador; PMs que conhecem a área não foram convocados

Sem conhecimento técnico da área, policiais civis e federais da Bahia e de Brasília entram na mata na região do Derba nas primeiras horas de sexta-feira (15), na tentativa de surpreender traficantes de Valéria, mas acabaram atacados. Segundo fontes da própria SSP/BA, a operação foi planejada sem os PMs da 31ª CIPM e da Rondesp, que conhecem todo o território, disputado pelo BDM e a Katiara.

Quando entrou no matagal vigiado pelas facções, a tropa de agentes ficou perdida na vegetação e acabou na mira dos mais de 40 homens com armas longas, que inclusive abriu fogo contra o Comando de Operações Tática (COT), principal unidade de elite da PF, que chegou de Brasília na quarta. Infelizmente, a operação resultou na morte do policiai federal Lucas Caribé, além de dois agentes baleados. Após a tragédia, os militares foram chamados para dar apoio. A coluna pediu um posicionamento da SSP/BA. Ademais, um questionamento: por que o COT veio para Salvador, se o governador não quer uma intervenção federal?

Evitem as janelas

Os confrontos nos últimos dias entre o BDM e o CV deu uma espécie de trégua a quem vive dentro e nos arredores do Alto das Pombas e Calabar. Mas isso não significa que está tudo bem. Uma semana após um tiro atingir um apartamento no 13° andar de um residencial na Graça, o condomínio, numa atitude extrema, colocou o seguinte aviso para os moradores: "Evitem se aproximar das janelas na fachada do prédio e evitem os cômodos da frente (sic)". Se o medo ainda paira para eles, que se encontram cercados por muros, grades, câmeras, vigilância, imagine como está o clima de quem vive no epicentro dessa guerra? E as pessoas que saíram às pressas de suas casas, para não serem vítimas das balas perdidas, mas que precisaram retornar porque não têm para onde ir? Como elas estão? Ou seja, o risco de morte nas comunidades é constante, não só quando a insegura promove troca de tiros que se estendem pelas madrugadas, mas também quando ela invade os lares e fazem famílias reféns.

Condomínios de luxo na mira de criminosos