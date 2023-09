Ao menos nove pessoas são mortas pela polícia em menos de 24h

Policiais civis trocaram tiros com suspeitos em Salvador. Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

Pelo menos nove pessoas foram mortas em ações policiais na Bahia em menos de 24h, entre a tarde da última quarta-feira (13) e a manhã dessa quinta-feira (14). Elas estão entre as 50 mortes ocorridas em menos de um mês em Salvador e região metropolitana (RMS), registradas entre os dias 15 de agosto e 13 de setembro pelo Instituto Fogo Cruzado.



Um dos casos recentes ocorreu em Salvador, refletindo a escalada de violência que a capital baiana vem enfrentando nas últimas semanas. Em uma ação que gerou pânico e engarrafamento na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas da cidade, dois homens em um carro roubado foram mortos durante uma troca de tiros com policiais civis em plena tarde de quarta-feira (13). O trânsito só foi normalizado por volta das 20h.

Na manhã de quinta-feira (14), um homem sem identificação formal foi morto por policiais militares no bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas. De acordo com a Polícia Civil, a vítima atirou contra os PMs e foi atingida no revide, chegou a ser encaminhada para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Foram apreendidos uma arma e um saco de entorpecentes com ele.

No sudoeste baiano, três suspeitos de invadir uma propriedade rural e sequestrar o dono e a esposa para obrigá-los a fazer saques também foram mortos na tarde de quarta-feira. Os suspeitos fugiram após a ação, mas foram encontrados pela polícia perto de Potiraguá com outros dois suspeitos de participação no crime. Os dois sobreviventes fugiram em um carro roubado dos moradores da propriedade rural.

Outros três suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com policiais militares na tarde de quarta-feira (13), em Mucuri, no extremo sul da Bahia. Com eles foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, dois revólveres calibres 38 e 32, carregador, munições, drogas e balanças, segundo a Polícia Militar.

Mortes diárias

Antes mesmo do mês de setembro chegar à metade, o Instituto Fogo Cruzado já registrou 24 mortes em operações policiais em Salvador e RMS nos últimos 13 dias. O número aponta que pelo menos uma pessoa foi morta por dia nas regiões. Ao todo, já foram registradas 304 mortes entre janeiro e agosto (dia 14) deste ano.