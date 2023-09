Três suspeitos são mortos pela PM em ação que apreendeu submetralhadora na Bahia

wewew



Três suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde da quarta-feira (13), em Mucuri, no Extremo-Sul da Bahia. Com eles foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, dois revólveres calibres 38 e 32, carregador, munições, drogas em quantidade e tipo não informados e balanças, diz a polícia.



Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, da Rondesp Extremo Sul e do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estavam fazendo patrulhamento quando foram informadas sobre homens armados circulando no Residencial Brisas.