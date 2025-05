COPA DA FRANÇA

PSG x Reims: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida pela final da competição francesa acontece no Stade de France, em Saint-Denis

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 12:00

Vitinha em ação pelo PSG Crédito: Divulgação/ PSG

Paris Saint-Germain e Reims se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, pela grande final da Copa da França. A decisão será transmitida ao vivo pelo canal fechado Nosso Futebol. Confira todos os detalhes da partida, as prováveis escalações e a ficha técnica do confronto.

Onde assistir PSG x Reims ao vivo

A final da Copa da França terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV por assinatura.

PSG

Comandado por Luis Enrique, o PSG chega à final como favorito, com um elenco recheado de estrelas mesmo sem contar com Kimpembe, que está fora por lesão. A equipe busca encerrar a temporada nacional com mais um título, reforçada pelos talentos de Dembélé, Vitinha, Kvaratskhelia e o jovem Desiré Doué, novidade entre os titulares.

Reims

Surpresa da competição, o Reims tenta conquistar o título contra o gigante francês. Sob comando de Will Still, o time aposta na disciplina tática e no talento de nomes como Ito e Nakamura. Apesar do desafio, a equipe acredita na possibilidade de fazer história no Stade de France.

Prováveis escalações de PSG x Reims

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Desiré Doué. Técnico: Luis Enrique.