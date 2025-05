COPA ALEMANHA

Stuttgart x Arminia Bielefeld: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Final da competição nacional acontece no estádio Olympiastadion, em Berlim

A grande final da Copa da Alemanha promete fortes emoções neste sábado (24), às 15h (horário de Brasília), no Olympiastadion, em Berlim. De um lado, o Stuttgart busca coroar sua boa fase com um título nacional. Do outro, o surpreendente Arminia Bielefeld tenta fechar com chave de ouro uma temporada histórica. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>