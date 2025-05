MUNDO DAS LUTAS

Jungle Fight 136: veja onde assistir, horários e card completo

Revanche entre o sergipano Anderson “Astro da Maldade” e o paulista Vanderlei “Soul Glo” marca evento deste sábado (24)

Neste sábado (24), o Jungle Fight 136 promove um card recheado de lutas e duas disputas de cinturão, incluindo a revanche entre o sergipano Anderson “Astro da Maldade” e o paulista Vanderlei “Soul Glo”, pela unificação do título meio-médio (até 77kg). O evento começa às 20h.>

Além da luta principal, o Jungle Fight 136 também contará com a disputa do cinturão peso-palha feminino, em um duelo São Paulo x Distrito Federal. Atual campeã, a paulista Laura Vasconcelos defende o título contra a desafiante brasiliense Laura Fontoura.>

Transmissão

O evento terá transmissão da Globo (aberta), do SporTV (fechado) e Combate (streaming). SporTV e Combate transmitem o card na íntegra, enquanto a Globo entra ao vivo logo após o Altas Horas com as disputas de cinturão.>