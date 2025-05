LA LIGA

Espanyol x Las Palmas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto acontece no estádio Cornellà-El Prat, pela última rodada do Campeonato Espanhol

Espanyol e Las Palmas se enfrentam neste sábado (24), às 13h30 (de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A rodada final coloca frente a frente dois times que lutaram contra o rebaixamento durante boa parte da temporada.>

Onde assistir Espanyol x Las Palmas ao vivo

Espanyol

O Espanyol ocupa a 17ª colocação, com 39 pontos, e busca se garantir matematicamente na elite. No jogo anterior, a equipe catalã foi derrotada por 2 a 0 pelo Osasuna.>

Las Palmas

Já o Las Palmas entra em campo como penúltimo colocado, com 32 pontos, já praticamente rebaixado. No compromisso passado, o time comandado por Diego Martínez perdeu por 1 a 0 para o Leganés e chega pressionado para encerrar a temporada de maneira digna. No último confronto entre as equipes, o Las Palmas levou a melhor e venceu por 1 a 0.>