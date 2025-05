MMA

Saiba quem são os lutadores baianos do Jungle Fight 136

Evento de MMA acontece neste sábado (24), a partir das 20h

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 10:00

Tulio Macena, João Victor Fontoura de Oliveira e Alex de Jesus são os representantes da Bahia no Jungle Fight Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três lutadores baianos estão entre as lutas confirmadas no card do Jungle Fight 136, evento de MMA que acontece neste sábado (24). Tulio Macena, João Victor Fontoura de Oliveira e Alex de Jesus são os representantes da Bahia no evento, que se inicia às 20h.>

Natural de Juazeiro, Tulio Macena vai disputar a categoria 57 kg contra Gabriel Fermino, de São Paulo. Conhecido como Mickey Mouse, o lutador de 24 anos e 1,60 m tem um cartel com quatro lutas no MMA e quatro vitórias, metade delas por finalização. Já João Victor Fontoura de Oliveira vai disputar a categoria 66 kg contra Paulo Cezar, de São Paulo. Conhecido como JV Karate, o lutador de 31 anos e 1,77 m estreia no MMA.>

Natural de Simões Filho, Alex de Jesus vai disputar a categoria 65 kg contra Jefferson Fernandes, de São Paulo. Conhecido como De Rua, o lutador foi medalha de prata no circuito estadual de boxe do Rio de Janeiro em 2024 e campeão panamericano de jiu-jitsu no mesmo ano. Além do boxe e do jiu-jitsu, Alex também é capoeirista.>

Confira abaixo o card completo do Jungle Fight 136: