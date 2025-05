CAMPEONATO BRASILEIRO

Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 10ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 14:30

Fluminense Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fluminense x Vasco ao vivo

A partida entre Fluminense e Vasco terá transmissão ao vivo pela Record (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view). >

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras, atual campeão da CONMEBOL Libertadores e da Recopa, ocupa a 7ª posição na tabela, com 14 pontos, mesmo vindo de dois jogos sem vencer no Brasileirão. No meio de semana, se classificou com tranquilidade para as oitavas da Copa do Brasil, goleando fora de casa. >

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Nonato (suspenso), além dos lesionados Cano, Canobbio, Lima, Bernal e Otávio.>

Vasco

O Cruzmaltino, agora comandado por Fernando Diniz — campeão continental com o Flu em 2023 —, deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Fortaleza por 3 a 0. Está em 13º lugar, com 10 pontos. Na Copa do Brasil, avançou nos pênaltis após empate contra o Fortaleza, em São Januário. >

Diniz terá desfalques importantes: Payet, Lucas Freitas e David seguem lesionados, enquanto Coutinho está suspenso.>

Prováveis escalações de Fluminense x Vasco

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio (Freytes) e Fuentes; Martinelli, Hércules e PH Ganso; Arias, Everaldo e Serna. Técnico: Renato Gaúcho >

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê; Rayan, Mateus Carvalho (Adson) e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz>

Ficha do Jogo

Jogo: Fluminense x Vasco >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 10ª>

Data: Sábado, 24 de maio de 2025>

Horário: 18h30 (de Brasília)>

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ>