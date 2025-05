EDEMA NO JOELHO

Artilheiro do Vitória na Série A, Renato Kayzer ainda não está 100% fisicamente

O atacante foi oficialmente apresentado pelo clube nesta sexta-feira (23) e falou sobre sua condição física

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 19:00

Renato Kayzer foi apresentado pelo diretor de futebol Manoel Tanajura Neto Crédito: Vitor Ferreira/ EC Vitória

Mesmo com três gols em dois jogos pelo Vitória, Renato Kayzer ainda está em busca da melhor forma física. Contratado junto ao Fortaleza por R$ 5 milhões, o atacante desembarcou na Toca com uma lesão muscular na coxa e passou mais de um mês em tratamento. Quando voltou a treinar com o elenco, sofreu um edema no joelho direito ao se chocar com a trave durante uma atividade, uma semana antes da partida contra o Vasco, pela 8ª rodada do Brasileirão, mas mesmo assim, com pontos no local, foi para o jogo. >

Ao ser oficialmente apresentado pelo clube nesta sexta-feira (23), no Barradão, o camisa 79 concedeu entrevista coletiva e falou sobre os problemas físicos que vem enfrentando. >

“Estou fazendo um trabalho para diminuir um pouco do edema que tenho no joelho, do trauma que tive na trave em um treinamento aqui. Uma precaução para não aumentar o edema, o pessoal do departamento médico está fazendo um excelente trabalho comigo para eu poder jogar bem nos fins de semanas”, revelou Kayzer. >

“Estou próximo dos 100%. Ainda não está dando para atuar 100%, mas se Deus quiser daqui a uns dias já vou estar zerado. Em uma escala de até 100%, acredito que devo estar 80%. Graças a Deus está sendo suficiente para poder ajudar o Vitória, mas espero estar 100% o mais rápido possível”, concluiu. >

Kayzer em treinamento Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Embora a parte física ainda não esteja 100%, o centroavante Rubro-negro não tem decepcionado em campo, muito pelo contrario, ele vem superando expectativas. Com apenas 135 minutos disputados, Kayzer já anotou três gols no Brasileirão e se tornou o artilheiro da equipe no certame. >

"Essa entrega é a minha melhor característica. Eu sou um jogador que gosta muito de estar em campo, de estar jogando. Então, isso é uma coisa minha. Estou muito feliz de estar aqui. É um estilo meu de jogo também. Quando eu cheguei, falei para o pessoal o quanto eu gostaria de jogar. Muito feliz como eu estou, como fui recebido. Isso com certeza ajuda bastante a gente entrar em campo e fazer o nosso melhor", destacou o camisa 79 do Leão. >

Apesar do seu começo avassalador no Vitória, Kayzer ainda não teve a chance de jogar ao lado de Matheuzinho, principal armador do elenco, que pode fazer o centroavante render ainda mais. O meia foi expulso ainda no primeiro tempo da partida contra o Vasco, enquanto o centroavante só foi entrar em campo depois do intervalo. Contra o Cerro Largo, pela 5ª rodada da Sul-Americana, o atacante foi preservado e não jogou. Já contra o Bahia, o camisa 30 cumpriu suspensão e não entrou em campo. >

Os dois devem dividir o campo pela primeira vez no duelo contra o Santos, neste domingo (25), no Barradão, às 18h30, pela 10ª rodada do Brasileirão. >