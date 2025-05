SÉRIE A

São Paulo x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no estádio do Morumbis, em São Paulo

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 14:30

São Paulo vai receber o Fortaleza no Morumbis Crédito: Paulo Pinto/São Paulo FC

Neste sábado, São Paulo e Mirassol se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida será disputada no estádio do Morumbis, em São Paulo, às 18h30, e promete um duelo equilibrado entre equipes próximas na tabela. O Tricolor tenta embalar após vitória sobre o Grêmio, enquanto o Mirassol quer surpreender fora de casa. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir São Paulo x Mirassol ao vivo

O confronto terá transmissão exclusiva do Premiere, na TV por assinatura e streaming.>

São Paulo

A equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos, somando duas vitórias, seis empates e apenas uma derrota — esta diante do Palmeiras, por 1 a 0, na Arena Barueri. Na última rodada, o Tricolor bateu o Grêmio por 2 a 1. Para o duelo deste sábado, o São Paulo chega com vários desfalques importantes: Ruan, Lucas Moura, Ferreirinha, Calleri e Luiz Gustavo estão fora. Marcos Antonio e Lucca são dúvidas.>

Mirassol

O Mirassol aparece logo atrás na tabela, em 12º lugar, com 11 pontos. A equipe do técnico Rafael Guanaes se destaca pelo poder ofensivo: com 14 gols marcados, possui o segundo melhor ataque do campeonato, atrás apenas do Flamengo (17). O time vem confiante para tentar arrancar pontos no Morumbis.>

Prováveis escalações de São Paulo x Mirassol

São Paulo: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco, Enzo Diaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia, Oscar; Lucas Ferreira, André Silva, Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.>