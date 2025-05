LA LIGA

Alavés x Osasuna: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estádio Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz

Alavés e Osasuna se enfrentam neste sábado (24), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela La Liga 2024/2025. A partida acontece no Estádio Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, e será transmitida ao vivo pelo Disney+. Confira onde assistir, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Alavés x Osasuna ao vivo

Alavés

Com 41 pontos somados, o Alavés ocupa a 14ª posição e busca encerrar a temporada com segurança na parte intermediária da tabela. No jogo anterior, venceu o Valladolid fora de casa por 1 a 0. A equipe comandada por Eduardo Coudet aposta na consistência defensiva e em jogadas trabalhadas no meio-campo.>