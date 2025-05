SÉRIE B

Athletico-PR x Athletic-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida acontece na Ligga Arena, em Curitiba, pela 9ª rodada da Série B

Athletico Paranaense e Athletic se enfrentam neste sábado (24), às 16h (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o primeiro encontro entre as equipes na história.>

Onde assistir Athletico-PR x Athletic-MG ao vivo

Athletico-PR

O Furacão tenta embalar na temporada após quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer ao bater o Brusque por 1 a 0 pela Copa do Brasil, na última terça-feira (20). No entanto, na Série B, são quatro partidas sem triunfo. A equipe estreia Odair Hellmann como técnico, substituindo o interino João Correia. Kevin Velasco, com lesão no tornozelo esquerdo, é desfalque.>