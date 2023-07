Quadrilha faz arrastão em supermercado em Salvador

Cinco homens e uma adolescente praticaram um arrastão na terça-feira (18) no supermercado Carrefour, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos recolheram produtos e foram avistados por seguranças saindo sem pagar. Segundo a PM, apesar das rondas na região, os suspeitos ainda não foram encontrados. O grupo Carrefour foi procurado e não deu um retorno até a publicação da matéria.

Suspeita de tortura

O momento das agressões foi filmado pelos próprios seguranças, que compartilharam em redes sociais. No vídeo, a pessoa que filma agride a mulher no rosto, que segura uma mochila com os pacotes de leite. Além disso, o homem fica rendido ao chão e recebe tapas também no rosto. A multinacional e as vítimas já fecharam um acordo extrajudicial.