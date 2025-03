A VIROSE BATEU NA SUA PORTA?

Qual vai ser o nome da virose deste Carnaval? VOTE

CORREIO preparou enquete para descobrir a música que dará nome à virose pós-Carnaval

Poucas coisas são tão certas na vida dos baianos quanto a virose que surge após o Carnaval. Todos os anos, as arboviroses e vírus de doenças respiratórias se espalham durante ou após o período festivo por conta de dois fatores: o calor e a aglomeração de pessoas. Combinados, esses dois fatores facilitam a transmissão de doenças pelo contato, que é inevitável no verão, sobretudo no aperto de uma pipoca atrás do trio elétrico. Por estar tão interligada ao clima carnavalesco da cidade, a virose acaba sendo acolhida pelos baianos, que sempre escolhem o nome de uma música que foi sucesso na folia. Agora, o CORREIO quer saber: qual vai ser o nome da virose pós-Carnaval em 2025? VOTE! >