SORTUDOS

Quatro apostas baianas faturam até R$ 97 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado no sábado (25)

Quatro apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada no sábado (25), e faturaram até R$ 97 mil. Os apostadores são de Feira de Santana, Salvador, Serrinha e Seabra. >

Nos três primeiros jogos, o prêmio foi de R$ 48.714,94. Já no último citado, foi de R$97.429,88. O valor varia conforme a quantidade de dezenas apostadas. >

Uma aposta em Nova Friburgo (RJ) acertou todas as dezenas e levou o prêmio de R$ 28 milhões. Ao todo, 64 apostas acertaram a quina do jogo. A estimativa do próximo concurso é de R$ 3,5 milhões. O sorteio será na terça-feira (28). >