LADEIRA DA PREGUIÇA

Quatro moradores de rua são baleados no bairro Dois de Julho

Quatro moradores de rua foram baleados na noite desta sexta-feira (11) no trecho entre a Rua do Sodré e a Ladeira da Preguiça, no bairro Dois de Julho, no Centro Antigo de Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as vítimas foram atingidas pelos disparos em um ataque realizado por homens armados em um carro.