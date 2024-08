ITABUNA

Quatro suspeitos de tráfico são presos com drogas no sul da Bahia

Quatros suspeitos de tráfico foram presos com porções de drogas no bairro São Pedro, em Itabuna, no sul do estado. Os homens foram detidos na manhã desta quinta-feira (8), por policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM).