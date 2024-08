INVESTIGAÇÃO

Policial penal é preso por facilitar entrada de celulares em presídio em Paulo Afonso

Um policial penal foi preso por facilitar a entrada de celulares e drogas para internos do Conjunto Penal de Paulo Afonso. Uma operação foi deflagrada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), na manhã desta quinta-feira (8).

Segundo informações da Seap, após investigações do setor de inteligência foi confirmada a participação de um policial penal da unidade, para facilitar a entrada de celulares e drogas para internos do Conjunto. O mandado de prisão foi cumprido e o policial segue à disposição da justiça.

As drogas e armas apreendidas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia. A ação faz parte da segunda fase da Operação Dike, que busca apreender celulares, drogas e material ilícito e a prisão de policiais penais envolvidos em atos irregulares e crimes.

A ação foi realizada por policiais penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), em parceria com investigadores da 18ª Coordenação Regional de Polícia do Interior de Paulo Afonso (Coorpin).