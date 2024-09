CRIME

Quatro suspeitos são presos com arma e drogas após troca de tiros com a PM no IAPI

Dupla armada chegou para tentar impedir prisão dos criminosos, mas não conseguiu

Da Redação

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 09:20

Material apreendido com suspeitos Crédito: Divulgação

Quatro suspeitos foram presos e uma pistola foi apreendida em uma ação policial na localidade do Murão, no IAPI, em Salvador, na noite da sexta-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª Companhia Independente (CIPM) faziam ações de policiamento ostensivo na região quando moradores denunciaram a presença de vários homens armados no Murão. Os PMs foram até lá e ao chegar foram recebidos a tiros, dando início a um tiroteio.

Os suspeitos fugiram, mas quatro deles foram alcançados e presos. Com eles foram encontrados uma pistola calibre 9mm, oito munições, um simulacro de arma de fogo, 111 porções de maconha, 173 pinos de cocaína, 198 embalagens com crack, três celulares, duas munições calibre 12 e dinheiro em quantia não informada.

Os PMs aguardavam apoio para conduzir os quatro presos quando outros dois homens armados chegaram atirando para tentar impedir a prisão. Houve uma nova troca de tiros, mas a dupla conseguiu fugir.