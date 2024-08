VIOLÊNCIA

Quatro suspeitos são presos e fuzil é apreendido em Fazenda Coutos

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos no sábado (3), no bairro de Fazenda Coutos. Com o grupo, policiais militares apreenderam um fuzil. Os homens tinham praticado ataques no bairro na madrugada de ontem, segundo denúncia de moradores à PM.