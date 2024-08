IGREJA NA PARALELA

Templo de Salvador: quem são e como funciona a igreja responsável pelo espaço

Durante três anos, a construção de um templo na Avenida Paralela chamou a atenção de quem passava pelo local. O espaço abrigará a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Salvador. A igreja, uma das vertentes do cristianismo, e o templo é o 11º instalado no Brasil.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não se define como católica ou protestante e sim como uma restauração da igreja, conforme estabelecida, originalmente, por Cristo. Ela foi fundada em 1830, pelo americano Joseph Smith Jr, no estado de Nova Iorque. O membro da presidência da igreja no Brasil, o líder religioso chamado de élder, Ciro Schmeil conta que o fundador estava procurando qual vertente da igreja deveria seguir quando recebeu uma revelação divina.

A partir dos 18 anos, os fiéis podem ser convocados para servir como missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles viajam para outras cidades ou países, onde ficam como responsáveis por divulgar a religião nessas comunidades. Os homens passam dois anos fora de casa, enquanto as mulheres ficam um ano e meio. São cerca de 50 mil missionários ao redor do mundo.

“Não tem um período definido de preparo para que ele possa participar das missões. O senhor avalia o desejo das pessoas em servir aos trabalhos. Eles estudam e conhecem as escrituras e depois são chamados para servir uma missão e ficam com uma outra pessoa que serve com eles. Eles se dedicam em tempo integral a ensinar sobre a fé e doutrina de Cristo e a servir as comunidades em que estão inseridos", continua o élder Schmeil