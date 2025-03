ECONOMIA

Quer investir? Saiba quanto precisa para começar a fazer seu dinheiro render

Consultor aponta que investimento pode ser feito com apenas um clique

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de março de 2025 às 06:00

Investidores podem começar com valores baixos como R$ 100 Crédito: Shutterstock

Dois ou três cliques e o seu dinheiro no banco pode começar a render. Para criar o hábito de investir no mercado financeiro também não é preciso valores exorbitantes, em alguns dos bancos mais populares entre os brasileiros, é possível iniciar os investimentos de R$100,00 ou até menos. A opção mais acessível e recomendada é o Certificado de Depósito Bancário (CDB), disponível na maioria dos bancos populares no Brasil. >

“Tem CDB do Santander, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e outros. Você ganha os seus 14% ao ano e vai acumulando”, incentiva Camargo. >

O CDB é um investimento de baixo risco, pois é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Nele, o valor é aplicado em uma instituição financeira e devolvido com um acréscimo de juros. Essa rentabilidade pode ser definida no momento do investimento, na modalidade pré-fixada, ou pode variar conforme um indicador, que em alguns dos casos é o Certificado de Depósito Interbancário (CDI).>

Segundo a calculadora de investimentos da Valor Econômico, caso os R$ 100,00 sejam investidos, sem novos acréscimos mensais, com uma rentabilidade de 100% do CDI, ao final de dois anos, o valor de resgate será de R$ 125,76; na poupança, o investimento renderia R$ 117,43 em igual período. Se, nesse intervalo de dois anos, o investidor aplicar R$ 100,00 mensais, ele terá investido R$ 2.500,00 e o ganho seria de R$ 308,37, com liquidez de R$ 2.808,37.>

A liquidez do CDB, isto é, o saque do valor investido, é separada em diária, quando o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento, e por data de vencimento, em que um prazo de carência é dado para que os valores sejam retirados. Assim como boa parte dos investimentos, o Imposto de Renda também incide sobre o CDB, mas com variação da alíquota, a taxa que será retida na fonte do investimento. Até 180 dias (6 meses), cerca de 22,5% do valor é retido para a Receita Federal; de 181 até 360 dias, é 20%; entre 61 e 720 dias a alíquota fica em 17,5%; e acima de 721 dias o percentual cai para 15%.>

“Todo aplicativo de banco tem a opção ‘Invista seu dinheiro’. Você clica e coloca CDB. Ele vai te dar as opções, você pode aplicar em qualquer uma, porque o risco de crédito disso é o banco que você está aplicando, por isso tem que aplicar em um banco de primeira linha”, alerta Camargo. “O único fator que influencia na rentabilidade do investimento é o risco. Quanto maior, mais voláteis serão os retornos e mais prazo a pessoa precisará para não perder dinheiro no tempo”, acrescenta. “Eu, por exemplo, tenho o aplicativo do Mercado Livre, onde aplico dinheiro quando sobra na minha conta. Você dá um click e aplica o dinheiro”, exemplifica.>